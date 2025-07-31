Свыше шести километров трассы отремонтируют в Злынковском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе отремонтируют трассу Злынка-Лысые-Карпиловка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновил 6,6 километра дороги. Работы начнутся в этому году, а завершатся в следующем.

Специалисты применят метод холодной регенерации – ресайклинг. Специалисные машины сфрезеруют старый асфальт, измельчат его и смешают со связующими материалами. Однородное, прочное и износостойкое покрытие уложат на проезжую часть.

Кроме того, подрядчик отремонтирует водопропускные трубы, укрепит обочины, обновят остановочные и посадочные площадки. Для пассажиров общественного транспорта установят новый автопавильон. Старое барьерное ограждение заменят на новое. В завершении на трассе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт сделают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».