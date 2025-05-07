«Танцующий май» закружил в вальсе в брянском парке

«Танцующий май» закружил в вальсе в парке имени Толстого в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке имени Алексея Толстого прошло вокально-танцевальное мероприятие «Танцующий май». Оркестр регионального управления Росгвардии исполнил известные композиции «Севастопольский вальс», «В городском саду», «Цветущий май», «Огонек», «Смуглянка» и другие. А волонтёры, одетые в военную форму, танцевали и приглашали присоедениться посетителей парка.

Мероприятие организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, городской Дом культуры Советского района и творческие коллективы Брянского филиала Президентской академии.