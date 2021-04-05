ТЦ «Командор» и «Европа» в Брянске опасны для посетителей

В торговых центрах нашли множество нарушений требований пожарной безопасности.

Прокуратура Володарского района Брянска провела проверку в двух торговых центрах – «Командоре» и «Европе.

Выяснилось, что ТЦ«Командор», принадлежащий ООО «Регионинвест», работает с нарушениями требований закона о пожарной безопасности. Здание не оборудовано автоматической системой пожаротушения и эвакуационным освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

С работниками центра не проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности; на путях эвакуации нет знаков пожарной безопасности; планы эвакуации людей при пожаре не разработаны.

Аналогичные нарушения выявлены в торговом центре ООО «Европа», сообщает региональная прокуратура.

В отношении виновных возбудили административные дела – каждого из них оштрафовали на 6 тысяч рублей.

Директорам торговых центров предписано устранить нарушения.