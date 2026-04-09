Техника и дворники убирают песок с дорог в Брянске

2026, 09 апреля 17:28

Техника и дворники убирают песок с дорог в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во всех районах города Брянска продолжается весенняя уборка. «Бродвеи», автопылесосы, погрузчики, самосвалы, а также сотрудники дорожного управления с мётлами и лопатами убирают песок и мусор с улиц.

9 апреля дорожники работают на улицах Горбатова, Дуки, Амосова, Бежицкую, Ульянова, III Интернационала, Академика Королёва, Тельмана, Рылеева, Котовского, Челюскинцев, Белорусскую, Волочаевскую, Коминтерна в посёлке Белые Берега, на проспекте Ленина, в сквере на Покровской горе и на бульваре Щорса.

Кроме того, на на проспекте Ленина, улицах Покровская гора, Фокина и Ульянова рабочие ремонтируют проезжую часть. Асфальт чинят с помощью установки «Белта».