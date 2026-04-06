Образование

2026, 06 апреля 12:02
В четырёх школах Брянска стартовал капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Капитальный ремонт стартовал в четырёх школах Брянска. В этом году обновления пройдёт в учебных заведениях №32, 33, 40 и 54. Во всех идёт демонтаж покрытий и инженерных систем.

Специалистам предстоит полностью обновить водопровод, электрику, канализацию и систему отопления. Рабочие отремонтируют кровли,  кабинеты, коридоры, пищеблоки, санузлы, спортивные и актовые залы. Для школ купят новую мебель и оборудование.

На период капитального ремонта дети учатся в соседних школах.

Читайте также

Мотоциклист пострадал в аварии в Брянске в пятницу
04 апреля 16:05
Мотоциклист пострадал в аварии в Брянске в пятницу
Более пяти тысяч горожан вышли на уборку Брянска накануне
04 апреля 10:16
Более пяти тысяч горожан вышли на уборку Брянска накануне
Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске
03 апреля 08:35
Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске

