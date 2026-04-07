Школьники навели порядок около памятника штрафной роте в Брянске

2026, 07 апреля 11:34

Школьники навели порядок около памятника штрафной роте в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В весеннем благоустройстве города Брянска активно участвуют студенты и школьники. Старшеклассники школы №6 навели порядок на территории памятника штрафной роте. Ребята собрали мусор, прошлогоднюю листву, ветки, старые венки и цветы, а также помыли сам мемориал.

«Наша школа шествует над памятником штрафной роте. Минувшей зимой ученики 10 и 11 классов неоднократно приходили, подметали мемориал, убирали снег. Вот и сейчас школьники собрали 10 мешков мусора», — рассказала директор школы №6 Оксана Козлова.

А ученики школы №5 собрали семь мешков мусора в сквере имени Кравцова. Школьники из посёлка Белые Берега убрали территорию у памятника Неизвестному Солдату.