Тихий SOS из Новозыбкова: Двухвековая святыня на краю гибели

Уникальный артефакт XVIII века может быть безвозвратно утрачен, если не найдутся средства на его восстановление. Двухметровый крест-распятие, некогда венчавший иконостас Никольско-Рождественской церкви в Новозыбкове, получил серьезные повреждения во время апрельской атаки украинских беспилотников.

«По моим подсчетам, это распятие 1880 года провисело там около шести десятилетий. Ударная волна от сбитого дрона буквально сорвала его со стены», — поделился с сайтом АиФ-Брянск настоятель храма иерей Сергий Бедный.

Специалисты благотворительного фонда князя Романа Брянского обнаружили на кресте многочисленные трещины, деформацию несущей конструкции и надломы декоративных элементов. Для спасения святыни требуется деликатная ручная работа реставраторов, консультации экспертов и специальные материалы — всего на 110 тысяч рублей.

Несмотря на то, что сбор средств поддержала краудфандинговая платформа «Планета.ру», за несколько недель удалось собрать лишь около 9 тысяч рублей. «Каждый день промедления ухудшает состояние креста», — предупреждают в фонде.

Никольско-Рождественская церковь — один из старейших деревянных храмов России, построенный старообрядцами в XVIII веке. До начала СВО это место было популярным не только среди верующих, но и среди туристов, интересующихся историей и архитектурой.

Фото автора, planeta.ru