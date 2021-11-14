Трапезникова заявила о заметном снижении заболеваемости COVID-19 после локдауна

По числу заболевших Брянская область занимает 11-е место в России.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова заявила о заметном снижении уровня заболеваемости COVID-19 после локдауна и введения новых ограничительных мер.

По ее словам, рост заболеваемости фиксировался на протяжении последних восьми недель, при этом на 44-й неделе отмечено снижение темпов прироста числа заболевших до 5,9%. На 43-й неделе этот показатель составлял 15,8%. На этой зафиксирована стабилизация уровня заболеваемости.

По числу заболевших коронавирусом Брянская область находится на 11-м месте в Российской Федерации.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано среди пенсионеров старше 65 лет, среди брянцев в возрасте от 46 до 65 лет и в возрастной группе от 16 до 45 лет.

Трапезникова также отметила, что введенные в регионе нерабочие дни и ограничительные меры «принесли положительный эффект в части стабилизации ситуации по заболеваемости, которая тем не менее сохраняется на достаточно высоком уровне».

Аналогичная тенденция прослеживается в соседних Орловской, Смоленской и Курской областях.