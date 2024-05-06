Трассу «Суземка – Трубчевск» – Холмецкий Хутор отремонтируют по нацпроекту

Почти восемь километров трассы «Суземка – Трубчевск» – Холмецкий Хутор отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошла трасса «Суземка – Трубчевск» – Холмецкий Хутор. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок 7,6 километра магистрали в Суземском и Брасовском районах.

Работы начнутся в этом году и продолжатся в следующем. Специалисты отремонтируют съезды, укрепят обочины и заменят асфальтобетонное покрытие.