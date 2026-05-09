Вальс Победы прозвучал на вокзале Брянск-Орловский

2026, 09 мая 12:18

Вальс Победы прозвучал на вокзале Брянск-Орловский в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, на вокзале Брянск-Орловский прошла всероссийская акция «Вальс Победы». Брянский городской духовой оркестр устроил концерт прямо на платформе. Они исполнили знаменитые песни военных лет и композиции, посвященные Победе.

Участие в мероприятии приняли пассажиры и работники железнодорожных предприятий Брянского региона Московской железной дороги. Кульминацией концерта стал вальс «В городском саду». Его написал брянский композитор Матвей Блантер в 1947 году. Под музыку в танце закружились пары в военной форме 40-х годов ХХ века, к которым присоединились пассажиры.

В ходе концерта железнодорожники вручили зрительный георгиевские ленточки, значки с символикой Дня Победы и флажки со знаменем Победы.

