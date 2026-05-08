Памятный митинг прошёл в урочище «Лесные сараи» в Брянске

2026, 08 мая 08:06

Памятный митинг прошёл в урочище «Лесные сараи» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В урочище «Лесные сараи» в Брянске прошёл митинг, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У мемориала собрались ветеран Великой Отечественной войны Михаил Заболотский, глава администрации Советского района Денис Семёнов, бывшие узники фашистских концлагерей, представители Брянской епархии, депутаты, лидеры этнических общин, школьники и студенты. Юные участники митинга пришли с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«На этом месте, где мы сейчас стоим, в Лесных сараях, в годы войны было замучено фашистами до 20 тысяч человек. А всего в Великой Отечественной войне погибло более 27 миллионов наших сограждан. Это был самый масштабный геноцид в истории человечества. Нынешнее поколение должно делать всё, чтобы мы не забывали об этом», — подчеркнул Денис Семёнов.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.К подножию монумента «Жертвам фашизма» легли цветы.

Перед собравшимися выступили артисты ансамбли «Карамель» и «Дружина» городского Дома культуры Советского района. Они исполнили композиции в честь Дня Победы.