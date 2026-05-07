21-летний брянец лишился мотоцикла за повторное нетрезвое вождение

2026, 07 мая 13:09
21-летний брянец лишился мотоцикла за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 21-летний брянец.

Днём 13 августа прошлого года молодого человека за рулём мотоцикла на улице 1 Мая в посёлке Белые Берега остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.  Парень был нетрезв. Ранее он уже привлекался к ответственности за отказ о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Мотоцикл REGULMOTO конфискован в доход государства.

