Траурный митинг прошёл в Брянске в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в городской администрации.

Траурный митинг прошёл 30 марта в Брянске на Кургане Бессмертия. В этот день там вспоминали погибших в теракте в подмосковном «Крокус сити холле».

Жители Брянска зажгли свечи и лампады. Участники митинга возложили цветы к мемориалу. Сопровождала мероприятие песня «Журавли».