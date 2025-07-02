Три дома снесли в Фокинском районе Брянска

Три аварийных дома снесли в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске сносят аварийные дома. Так, в Фокинском районе убрали двух- и трёхэтажные старые здания №№74, 76 и 80 по проспекту Московскому. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в них расселили 77 квартир,.

Ранее в областном центре убрали старые двухэтажки №1а по улице 3-го Июля, №10а по улице XXII Съезда КПСС и №34 по улице Академика Королёва. В настоящее время рабочие завершают демонтаж ещё трёх домов №12а по улице Куйбышева, а также 1 и 2а на улице Локомотивной.

За шесть лет действия программы в Брянске снесли 47 аварийных домов. В текущем году на снос расселённых домов выделено чуть более 9 млн рублей.