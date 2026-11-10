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Общество

Президент России присвоил почётные звания двум врачам Брянской области

2026, 10 ноября 14:39
Президент России присвоил почётные звания двум врачам Брянской области
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Президент России присвоил почётные звания двум врачам Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Президент России Владимир Путина подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава страны отметил заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей отделением Брянского клинико-диагностического центра Римме Пилюковой и врача Брянской областной больницы № 1 Андрея Юрченко. Медикам присвоен  почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

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