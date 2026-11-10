Президент России присвоил почётные звания двум врачам Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент России Владимир Путина подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава страны отметил заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей отделением Брянского клинико-диагностического центра Римме Пилюковой и врача Брянской областной больницы № 1 Андрея Юрченко. Медикам присвоен почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».