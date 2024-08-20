Три двора капитально отремонтировали в Брянске

Три двора из пяти капитально отремонтировали в Брянске по госпрограмме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В трёх из пяти дворов Брянске завершился капитальный ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды». Комиссии приняли в эксплуатацию территории по улицам Красных Партизан, 9, 11, III Интернационала, 12; Гомельская, 40, 40/1 и Севская, 19, 21.

Один из самых больших дворов расположен на улице III Интернационала, 12. Девятиэтажка протянулась почти на целый квартал. Рабочие заменили асфальт на проезжей части, установили бордюры, ограждение, несколько многофункциональных площадок, урны и лавочки.

Работы ещё продолжаются во дворах на улицах III Интернационала, 14 и Горького, 30, 30–а, 32/26, проспект Ленина, 28/1. Всего на обновление предусмотрено более 90 млн рублей.