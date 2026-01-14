Три моста отремонтировали в Брянской области в прошлом году по нацпроекту

2026, 14 января 17:27

Три моста отремонтировали в Брянской области в прошлом году по нацпроекту. Об это сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в минувшем году в Брянской области отремонтировали два моста и один путепровод. Протяженность всех трёх объектов превысила 290 метров

Специалисты обновили путепровод через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Брянск-Новозыбков»-Унеча в городе Унеча. Также преобразились мост через реку Судость на улице Ленина в городе Почеп и мост чрез реку Уль в Севском районе.