Три несанкционированных свалки ликвидировали в Брянской области

Три несанкционированных свалки, площадью 5,8 гектар, ликвидировали в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативное совещание в областном правительстве обсудили нацпроекта «Экология» в прошлом году.

Так, с 2019 по 2024 год в Брянской области реализовывались региональные проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов». В 2022 — 2023 годах в регионе ликвидировали три несанкционированных свалки на площади в 15,8 гектар. Рекультивацию провели в Стародубе, в Севске и Злынке. В прошлом году начата стартовала рекультивация несанкционированной свалки в Сельцо.

За три года, на территории Брянска специалисты расчистили 5,7 километров русла реки Десны от Бордовичского водозабора до Литейного моста. В рамках реализации второго этапа расчистят 12,1 километров русла реки. Реализация мероприятия запланирована в рамках нового федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».