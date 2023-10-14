Трубчевский суд вынес приговор сотруднице психоневрологического интерната, которая обкрадывала пациентов

В Брянской области к реальному сроку приговорили сотрудницу Трубчевского психоневрологического интерната, которая присваивала деньги больных.

Следствие и суд установили, что специалист учреждения по социальной работе долгое время неоднократно снимала деньги с банковских счетов находящихся на попечении интерната людей — как дееспособных, так и недееспособных.

Следователи задокументировали два хищения с причинение ущерба в особо крупном размере и 13 преступлений — в крупном размере. Во всех случаях женщина пользовалась своим служебным положением.

В общей сложности сотрудница психоневрологического интерната похитила у своих подопечных 5 247 785 рублей 14 копеек.

«В ходе судебного заседания подсудимая свою вину признала полностью, раскаялась в содеянном. В последнем слове просила суд не назначать ей строгое наказание», — рассказала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. Еще на этапе предварительного расследования обвиняемая полностью вернула всё, что украла, своим жертвам.

Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.