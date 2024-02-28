Турнир по танковому бою прошёл в Брянске

Турнир по радиоуправляемому танковому бою впервые прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В военном учебном центре Брянского инженерно-технологического университета прошли соревнования по радиоуправляемому танковому бою. Участвовали в них студенты вузов и колледжей города. Турнир организовали представители молодёжного отдела Брянской епархии. А построить площадку помогли студенты БГИТУ.

«Мы впервые проводим такие соревнования. Это не просто игра, но и общение. Сейчас пришло время защищать нашу Родину. Не только через лекции и проповеди, но и в игровой форме доносить до молодёжи русские духовно-нравственные ценности», — отметила руководитель молодёжного отдела Алексей Иванов.

Сражение радиоуправляемых танков ребята вели на трёх площадках. Машины стреляли инфракрасным лучом в противников.

Победила в турнире команда РАНХиГС.Вторыми стали студенты военного учебного центра БГИТУ, а третьми – волонтёры Брянской епархии.