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Турнир по танковому бою прошёл в Брянске

2024, 28 февраля 13:37 Общество
Турнир по танковому бою прошёл в Брянске
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Турнир по радиоуправляемому танковому бою впервые прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

В военном учебном центре Брянского инженерно-технологического университета прошли соревнования по радиоуправляемому танковому бою. Участвовали в них студенты вузов и колледжей города. Турнир организовали представители молодёжного отдела Брянской епархии. А построить площадку помогли студенты БГИТУ.

«Мы впервые проводим такие соревнования. Это не просто игра, но и общение. Сейчас пришло время защищать нашу Родину. Не только через лекции и проповеди, но и в игровой форме доносить до молодёжи русские духовно-нравственные ценности», — отметила руководитель молодёжного отдела Алексей Иванов.

Сражение радиоуправляемых танков ребята вели на трёх площадках. Машины стреляли инфракрасным лучом в противников. 

Победила в турнире команда РАНХиГС.Вторыми стали студенты военного учебного центра БГИТУ,  а третьми – волонтёры Брянской епархии.

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