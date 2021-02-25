У жителя Брянска арестовали банковский счет из-за «двойника»

От преследования со стороны судебных приставов он смог избавиться с помощью прокуратуры.

Житель Фокинского района Брянска стал должником по исполнительному производству из-за наличия информационного «двойника».

Как сообщает региональная прокуратура, в базе приставов существовал некий «двойник» брянца, имеющий те же анкетные данные. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте банковского счета «должника».

Тот пожаловался в прокуратуру об ошибочной идентификации его как должника по исполнительному производству.

После проверки в адрес руководителя УФССП России по Брянской области прокуратура внесла представление.