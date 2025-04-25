Учиться, работать и зарабатывать: в Брянске запустили идеальную формулу подготовки инженеров

Зарплата во время учебы: брянский холдинг и БГИТУ создали «фабрику кадров».

Получать новую профессию, практиковаться на современном оборудовании и еще получать за это деньги — звучит как мечта? В Брянске это уже реальность. На базовой кафедре «Цифровые промышленные технологии» БГИТУ завершилась программа переподготовки специалистов по работе с ЧПУ-оборудованием.

Уникальность проекта в том, что все участники не просто учились бесплатно, но и были сразу трудоустроены в промышленный холдинг «ЛДС-групп» с гибким графиком работы. Шестимесячный курс завершился не просто выдачей дипломов, а подписанием трудовых контрактов со всеми выпускниками.

«Мы превращаемся в настоящую фабрику кадров в области металлообработки, — с энтузиазмом рассказывает Сергей Новиков, заведующий базовой кафедрой. — Приходите к нам, если хотите освоить востребованную профессию с гарантированным трудоустройством».

Руководитель «ЛДС-групп» Сергей Горелов подтверждает успешность эксперимента: «Мы пополнили штат специалистами, которые уже знакомы с нашим оборудованием и задачами. Это идеальная модель для расширения производства».

Для Брянска такой подход — настоящий прорыв. В то время как многие предприятия жалуются на кадровый голод, «ЛДС-групп» и БГИТУ показали, как можно эффективно решать эту проблему, объединив усилия бизнеса и образования.

Шанс получить востребованную профессию, не влезая в долги за образование, — разве не об этом мечтают многие брянцы?

Фото из личного архива С.Новикова