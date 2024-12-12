УК благоустраивают контейнерные площадки в Брянске

УК приводят в порядок контейнерные площадки в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе областного центра благоустраивают контейнерные площадки. Управляющие компании «Юпитер», «Статус», «Домоуправление», «Город» и «Жилкомсервис» установили ограждения около дома №27 по улице Камозина. Им выделили территорию для сбора мусора. А специалисты Бежицкой районной администрации попросили регионального оператора «Чистая планета» заменить неисправный бункер-накопитель для отходов.

До конца года контейнерные площадки обновят в микрорайоне «Автозаводец» около дома №11, около дома №41А по улице Молодой Гвардии и дома №1 по улице Коммунистической.