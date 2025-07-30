Улицу 22 Съезда КПСС обновят по нацпроекту в Брянске

Около 800 метров улицы 22 Съезда КПСС обновят по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица 22 Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска. Около 800 метров дороги от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова в порядок приводит подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ».

Специалисты отремонтирует колодцы инженерных сетей, переустроят троллейбусную линию и установят новые фонари со светодиодными светильниками. Подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие, построит новые тротуары, уложат тактильную плитку на пешеходных переходах.

Около лицея №2 появится парковка. На остановках общественного транспорта заменят павильоны для пассажиров. Также на улице специалисты установят новые светофоры, дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.