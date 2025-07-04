Улицу Димитрова отремонтировали в Брянске

Более 2,5 километров улицы Димитрова отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Димитрова. Четыре года назад на участке от стадиона имени Брянских партизан до улицы Никитина здесь проложили ливневую канализацию протяженностью 700 метров, а также обновили дорожное покрытие.

В этом году подрядчик «СпектрБрянскСтрой» преобразил участок от Никитина до Суворова. Километр дороги проходит, в основном, по частному сектору. Рабочие уложили асфальт, построили тротуары и нанесли термопластиковую разметку.

Специалисты технического надзора проверили объёмы выполненных работ. Подрядчику необходимо завершить асфальтирование на нескольких участках, а также настроить работу уличного освещения.

Улицу Димитрова отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Она преобразилась на всём участке протяжённостью в 2,5 километра.