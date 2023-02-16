Улицу Дятьковскую отремонтируют в Брянске за 78 млн рублей

В этом году в областном центре капитально отремонтируют улицу Дятьковскую за 78 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Улицу Дятьковскую в Бежицком районе областного центра в этом году благоустроят на участке в 2,27 километра от улицы Клинцовской до улицы Угольной. Значительная часть дороги грунтовая и проходит по территории частного сектора. Теперь проезжую часть заасфальтируют и и обустроят тротуары. Освещать дорогу будут 62 светильника.

Кроме того, на участке длиной около километра подрядчик ООО «Водоканал Дубровский» построит ливневую канализацию и уложит водопропускные трубы. Капремонт улицы Дятьковской обойдётся в 78 млн рублей.