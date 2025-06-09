Улицу Горького в Брянске расширили до пяти полос

На улице Горького около Семёновского сквера в Брянске подрядчик расширил проезжую часть до пяти полос. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» идёт капитальный ремонт улицы Горького. Дорогу обновляет подрядчик «Брянскавтодор».

На пересечении с улицей Калинина у Семёновского сквера рабочие расширили проезжую часть до пяти полос: две — на подъём, а три — в сторону Славянского моста. От Калинина до Луначарского будет по две полосы движения в каждую сторону. А на участке от улицы Луначарского до перекрестка с улицей Карла Маркса, на подъём специалисты построят две полосы, а на спуск останется одна. До проспекта Ленина улица Горького вновь расширится до четырёх полос для движения машин.

Капитальный ремонт обойдётся в почти 86 млн рублей.