Улицу Гудок отремонтировали в Брянске за 6,5 млн рублей. Об этом рассказали в горадминистрации.

В Володарском районе Брянска подрядчик закончил капитальный ремонт улицы Гудок. Рабочие привели в порядок 350-метровый участок дороги от улицы Красный Маяк до Космонавтов.

За три месяца специалисты заменили асфальт на проезжей части, сделали тротуар с пандусами, а также установили новые светодиодные фонари. Для безопасности пешеходов установлены два лежачих полицейских и обустроены пешеходные переходы.

Работу приняла межведомственная комиссия.

«Строителям необходимо убрать мусор. Некоторые дорожные знаки плохо видны, надо спилить ветки, которые мешают обзору. На одном из участков недоделан бордюрный камень. Всё это необходимо устранить, и только тогда мы примем улицу в эксплуатацию», — рассказала заместитель главы Володарской районной администрации по ЖКХ Инна Лукашова.

Ремонт обошёлся в 6,5 млн рублей.