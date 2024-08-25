Улицу имени Ильи Иванова открыли в Брянске

Новую улицу имени Ильи Иванова торжественно открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На территории старого аэропорта в Брянске открыли новую улицу имени Ильи Иванова. В торжестве принял участие губернатор региона Александр Богомаз и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Огромное спасибо хочу сказать жителям города, губернатору, строителям, которые трудились на этом объекте. С уверенностью могу сказать, что мы и дальше продолжим выделять средства на строительство дорог и социальных объектов. С праздником, поздравляю вас!» — сказал Марат Шакирзянович.

Улица Ильи Иванова начинается на пересечении с улицей Объездной и проходит 2,4 километра до пересечения улиц Бежицкой и Степной. На магистрале – три кольцевые развязки. На дороге четыре полосы для движения, широкие тротуары, велодорожка, 12 остановок для общественного транспорта. Под улицей специалисты почти 3,5 км ливневой канализации.

Новая магистраль разгрузит улицу Бежицкую и обеспечит выход на федеральную трассу Брянск-Смоленск. Дорога обошлась в более чем 730 млн рублей.