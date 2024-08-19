Улицу Калинина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска завершился капремонт улицы Калинина. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила участок от моста в створе проспекта Московского до улицы Пионерской, протяженностью 1,3 километра.

Рабочие уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Площадь асфальтирования превысила 15 тысяч квадратных метров. На участке от улицы Пионерской до улицы Гражданской появилось пять полос для движения.

Также специалисты откорректировали по высоте более 30 люков и заменили часть плит перекрытий канализационных колодцев. Улицу освещают 57 светодиодных светильников.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».