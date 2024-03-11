Улицу Калинина отремонтируют в Брянске

Улицу Калинина отремонтируют до конца июля в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Улица Калинина в областном центре вошла в план капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик «Брянскавтодор» преобразит участок, протяженностью около 1,3 км, от моста через Десну на проспекте Московском до улицы Пионерской.

Специалисты за четыре месяца уложат два слоя асфальта на площади свыше 15 тысяч квадратных метров. Также подрядчик заменит плиты перекрытий канализационных колодцев. и становит 57 светодиодных светильников.

Закончить работы должны до 31 июля.