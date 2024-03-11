Город32

Улицу Калинина отремонтируют в Брянске

2024, 11 марта 16:10 Общество
Улицу Калинина отремонтируют в Брянске
Источник фото

Улицу Калинина отремонтируют до конца июля в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации. 

Улица Калинина в областном центре вошла в план капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик «Брянскавтодор» преобразит участок, протяженностью около 1,3 км, от моста через Десну на проспекте Московском до улицы Пионерской. 

Специалисты за четыре месяца уложат два слоя асфальта на площади свыше 15 тысяч квадратных метров. Также подрядчик заменит плиты перекрытий канализационных колодцев. и становит 57 светодиодных светильников.

Закончить работы должны до 31 июля.

Читайте также
Брянский полицейские раскрыли кражу денег из банкомата
11 марта 11:03
Брянский полицейские раскрыли кражу денег из банкомата
Фестиваль «Мисс ГТО» прошёл в Брянске
07 марта 13:31
Фестиваль «Мисс ГТО» прошёл в Брянске
Инспекторы ГИБДД составит на брянца протокол после публикации в Сети
07 марта 12:41
Инспекторы ГИБДД составит на брянца протокол после публикации в Сети
Первенство региона по гиревому спорту впервые прошло в Брянске
07 марта 11:55
Первенство региона по гиревому спорту впервые прошло в Брянске

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Министр ЖКХ России наградил брянских строителей
Происшествия
Трое брянцев лишились более трёх млн рублей при попытке быстро разбогатеть
Спорт
Женская судейская бригада провела хоккейный матч в Жуковке
Разное
Суд взыскал 40 тысяч рублей в пользу упавшего в люк инвалида в Трубчевске
Общество
Глава Минстроя России оценил развитие инфраструктуры в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани
«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыто 7 марта на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыто 7 марта на время ремонта

7 марта на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении с улицей Трубчевской поселка Навля в Брянской области, будут проводиться ремонтные работы. Железнодорожники заменят плиты устройства заграждения переезда.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.