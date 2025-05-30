Улицу Клубную отремонтировали в Брянске за два миллиона рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на финишную прямую вышел ремонт улицы Клубной. Подрядная организация «Крона» привела в порядок менее 150 метров дороги. Но на этой магистрали расположены Брянский базовый медицинский колледж и Центр внешкольной работы.

Специалисты уложили новый асфальт общей площадью 1300 квадратных метров и построили новый широкий тротуар. По просьбам учеников и преподавателей подрядчик поставили две дополнительные опоры для фонарей и повесили ещё пять новых светодиодных светильников.

Рабочим осталось нанести дорожную разметку. Ремонт улиц Клубной обошёлся в почти два миллиона рублей. Его делают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».