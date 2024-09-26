Улицу Луначарского отремонтировали по нацпроекту в Брянске

Более полукилометра дороги на улице Луначарского отремонтировали по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска отремонтировали улицу Луначарского. Подрядчик «Дортрансстрой» обновил более полукилометра дороги.

Специалисты привели в порядок два участка: от улицы Красноармейской до Пионерской и от улицы Пролетарской до Фокина. Здесь появился новый асфальт, тротуары и светодиодное освещение. На проезжую часть нанесли термопластиковую разметку. Для безопасности пешеходов установили ограждение.

Комиссия оценила качество капремонта и серьезных недостатков не выявила. Ремонт сделали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».