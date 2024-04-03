Улицу Металлургов отремонтируют в Брянске

Более двух километров дороги на улице Металлургов отремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошла улица Металлургов в Бежицком районе Брянска. Более двух километров дороги обновят на всем протяжении.

Подрядная организация ООО «Водоканал Дубровский» уложить новое асфальтобетонное покрытие, сделает тротуары и поставит фонари. Вдоль проезжей части появится пешеходные ограждения. Регулировать движение будут новые светофоры и знаки.

На улице Металлургов расположены школы № 66 и № 32, детский сад

«Белоснежка», поликлиника №1, а также подстанция скорой медицинской помощи.