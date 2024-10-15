Улицу Николая Амосова достроили в Брянске

Новую улицу Николая Амосова в Брянске, протяжённостью почти в километр, приняла межведомственная комиссия. Об этом сообщили в городской администрации.

В районе старого аэропорта в Брянске завершилось строительство новой улицы имени Николая Амосова. Почти километр дороги на четыре полосы движения и шириной в 16 метров связывают улицы Советскую и Ильи Иванова. Тротуары рабочие выложили плиткой. На всем протяжении улицы проложена ливневая канализация.

Также там появилось светодиодное освещение, парковочные карманы, новые остановки, светофоры и ограждения. Вдоль улицы специалисты высадили 120 саженцев лип.

Работу подрядчика «Брянскавтодор» оценила рабочая комиссия.

«Для того, чтобы город принял объект в эксплуатацию, подрядчику предстоит устранить выявленные нами мелкие недостатки. Необходимо убрать строительный мусор, укрепить пешеходные ограждения. Мы уверены, что подрядчик это сделает в ближайшее время», — уточнил заместитель начальника МКУ УЖКХ города Брянска Андрей Гринев.

Строительство улицы Николая Амосова обошлось в более чем 186 млн рублей. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».