Улицу Николая Амосова построят в Брянске

В ближайшие два года в районе старого аэропорта в Брянске построят улицу Николая Амосова. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре появится ещё одна новая улица — имени Николая Амосова. Магистраль пройдёт по территории старого аэропорта. Она продлится от улицы Ильи Иванова до улицы Советской и Дворца единоборств, пройдёт мимо новой школы и поликлиники.

Четырёхполосная дорога продлится почти на километр. Там будут несколько остановок общественного транспорта и парковочных карманов для автомобилей. С двух сторон дороги построят ливневую канализацию.

Строительство улицы Николая Амосова обойдётся в 178 миллионов рублей. В настоящее время специалисты готовят документацию для торгов. Улицу имени знаменитого врача планируют построить в ближайшие два года.