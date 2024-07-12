Улицу Проектируемую отремонтировали в Брянске

Улицу Проектируемую отремонтировали за 13 миллионов рублей в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске закончился капремонт улицы Проектируемой. Много лет она вызывала нарекания жителей. Перекресток улиц Фрунзе и Проектируемой во время дождя заливало водой, как и многочисленные ямы на проезжей части. Теперь улица преобразилась.

«На участке длинной более 220 метров дорожники фактически сделали новую улицу. Построили двухполосную автодорогу, на неё нанесли разметку, организовали тротуары, заасфальтировали парковки, установили десять опор для светодиодных фонарей, сделали два пешеходных перехода», — уточнил инженер технадзора УЖКХ города Брянска Александр Андрюшин.

На дороге ограничили скорость движения до 20 километров в час из-за многочисленных магазинов и предприятий. Работу дорожников проверила межведомственная комиссия. Больших недочетов она не выявила.

Ремонт обошёлся в более чем 13 миллионов рублей. Его сделали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».