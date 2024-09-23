Улицу Урицкого в Брянске отремонтировали за 34 млн рублей

Улицу Урицкого в Брянске отремонтировали по нацпроекту за 34 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе областного центра почти завершился ремонт улицы Урицкого. Подрядная организация «Дорстрой32» за полгода привела в порядок более 1 700 метров проезжей части от пересечения со Спартаковской и до Калинина.

Специалисты расшили улицу, добавив третью полосу для движения на участке от Красноармейской до улицы Софьи Перовской. Рабочие уложили новый асфальт, обустроили пешеходные переходы. На улице поставили дополнительные 12 электрических опор и смонтировали 60 светодиодных фонарей.

На дороге установили более 50 новых дорожных знаков. Подрядчику необходимо кронировать деревья на обочине, что их было лучше видно.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Он обошёлся в 34 млн рублей.