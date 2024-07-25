Улицу Вокзальную отремонтировали в Белых Берегах по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска закончился капремонт улицы Вокзальной. Подрядчик обновил дорогу от улицы Пролетарской до улицы Привокзальной. Магистраль проходит рядом с Брянской городской больницы № 8, а также ведёт к Детской школе искусств №6 и железнодорожной станции.

Более полукилометра дороги специалисты заасфальтировали. Также рабочие сделали тротуары и новое освещение.

Улицу преобразили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».