Умер один из старейших фотографов Брянска Дмитрий Лученко

В последние годы Дмитрий Федорович тяжело болел.

В Брянске на 78-м году ушел из жизни известный фотограф Дмитрий Лученко. Об этом сообщили близкие Дмитрия Федоровича.

Дмитрий Лученко был одним из старейших брянских фотографов. Долгие годы он сотрудничал с ведущими СМИ региона, неоднократно участвовал в фотовыставках.

В последние годы боролся с тяжелой болезнью, но до конца не оставлял дело своей жизни – фотографию.

Прощание с Дмитрием Федоровичем начнется в 11.30 24 марта по адресу: улица Софьи Перовской, 85. Его похоронят на Центральном кладбище Брянска.

ИА «Город 32» выражает глубокие соболезнования родным и друзьям Дмитрия Лученко.