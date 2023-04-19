Уникальная техника работает в больнице Брянска
Уникальная медтехника работает в Брянской городской больнице №1. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Брянская городская больница №1 обеспечена современной медтехникой. Она позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, избежать осложнений, уменьшить время лечения и ускорить реабилитацию.
В учреждении есть высокоточные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиограф, аппараты УЗИ экспертного класса, лапароскоп, электрохирургический и эндоскопическое оборудование. Также в больнице есть единственный в регионе аппарат для магнитной стимуляции мозга.
Новые приборы позволяют диагностировать на ранних стадиях даже рак.
Читайте также
Новости регионов
Временная переправа
Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья
Поддержка одарённых детей
В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»
С неформальным визитом
Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.