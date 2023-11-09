Управляющие компании Брянска наказали за неубранный мусор

Управляющие компании Брянска наказали за неубранный во дворах мусор и листья. Об этом сообщили в городской администрации.

Чистоту контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов проверили представители администрации города в Бежицком районе. Там присутствовали работники управляющих компаний, школ, детских садов и регионального оператора «Чистая планета». На многочисленные нарушения обратил внимание глава района Татьяна Гращенкова.

Убрать мусор коммунальщики обязались устранить до 15 ноября. Но некоторое УК и ТСЖ в добровольном порядке отказались наводить порядок. На них составили протоколы об административных правонарушениях.