В 10 брянских детсадах и школах нашли нарушения при кормлении детей
Возбуждены административные дела.
Прокуратура выявила массовые нарушения в организации питания детей в учебных заведениях Климовского района. В четырех школах и шести детских садах зафиксировано 36 нарушений.
В их числе несоблюдение температурного режима при хранении продуктов, отсутствие контроля за условиями хранения продуктов, работа поваров без перчаток и колпаков, использование домашних продуктов, в частности сала, и другие.
В отношении должностных лиц возбудили 10 административных дел – материалы направили в территориальный отдел регионального Управления Роспотребнадзора.
В адрес директоров детсадов и школ прокуратура внесла представления об устранении нарушений.
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