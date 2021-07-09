В 2021 году в Брянске из ветхого и аварийного жилья переселят 83 человека

8 июля прошло заседание областной Думы, на котором подняли вопрос о состоянии жилых домов и капитальном ремонте.
С 2019 года в Брянской области действует программа по переселению из аварийного жилищного фонда, которая позволяет жителям получить либо новые квартиры, либо денежную компенсацию.
Зачастую собственники ветхих квартир и домов, думая, что о них забыли, идут в суд, чтобы отстоять свои права и быстрее получить государственную помощь. Но такие процессы, как переселение, происходят быстро не всегда, что вызывает негодование у людей.
Сейчас в судопроизводстве находится несколько десятков таких дел, что сдерживает реализацию программы.
Всего в 2021 году планируется переселить 83 человека из 34 жилых помещений. На это государство выделило 24 миллиона 750 тысяч рублей.
К слову, также поступает большое количество вопросов и обращений брянцев по капитальным ремонтам. Была создана рабочая группа по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которая работает над улучшением жилищных условий жителей. Вскоре она принесет свои плоды.
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