В Белых Берегах отремонтируют улицу по нацпроекту

В Белых Берегах отремонтируют улицу Чкалова по нацпроекту. Об этом рассказали в городской администрации.

В план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла улица Чкалова в посёлке Белые Берега Фокинского района областного центра. Привести в порядок её давно просили жители.

Компания «ПрофДорСтрой» обновит более 600 метров дороги от улицы Вокзальной до переулка Калинина. Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и электроосвещение. В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.