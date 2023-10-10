В Бежице достраивают школу, детсад и ФОК

В Бежицком районе Брянска продолжается строительство школы, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В понедельник, 9 октября, в ФОКе заполнили водой бассейн. «Специалисты проверяют работу насосов, настраивают фильтры. Готовим объект к сдаче в эксплуатацию», — рассказала глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова.

В декабре 2023-го должен быть сдан и детский сад на улице Флотской. Сейчас подрядчик ведёт внутренние отделочные работы. Дошкольное учреждение примет 280 юных горожан.

А в новой школе, которая расположена неподалеку от детского сада, будут учиться 1225 ребят. Строительство этого объекта запланировано закончить в декабре 2024 года.

Параллельно в микрорайоне на Флотской идет прокладка новой дороги, которая обеспечит удобный подъезд к социальным учреждениям, рассказали в пресс-службе городской администрации.