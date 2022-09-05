В ближайшую ночь в Брянске похолодает до минусовых значений

В ночь с понедельника на вторник столбик термометра в Брянской области может опуститься ниже нуля.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается похолоданние до минус 1.

Возможен также густой туман и ветер порывами до 13 метров в секунду.

А днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.