В Брасовском районе решил вернуться к работе судья по делу беркутов

Мировой судья в отставке из Брасовского района Сергей Богатиков, который три года назад оправдал обвиняемого по делу беркутов Владимира Иванченкова, решил вернуться в судейское кресло.
Он подал запрос на рекомендацию о назначении его мировым судьей в один из судебных участков района.
В 2019 году Богатиков оправдал жителя поселка Локоть, который стал жертвой несовершенства природоохранного законодательства. Мужчина лечил покалеченных беркутов, и надзорные ограны нашли в его действиях нарушение запрета на содержание краснокнижных птиц в частных домовладениях.
Изначально ему грозил реальный срок. Затем обвинение смягчило запрос до штрафа в 50 тысяч рублей. Однако судья счел, что состава преступления в действиях обвиняемого нет и вынес оправдательный приговор. Что закон оказался недоработан и поставил на грань уголовного преследования людей, которые. наоборот, способствуют увеличению популяции редких птиц, признал и депутат Пинский, который является его автором.
Вот только беркутов, которые тогда изъяли у Иванченкова, спасти не удалось. Лишившись надлежащего ухода, птицы погибли.
14.10.2022 11:12
Железнодорожники обновили пешеходный переход в поселке Гнездово в Смоленской области
Железнодорожники обновили одноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в поселке Гнездово в Смоленской области. Благодаря проведенному ремонту переход стал удобным для всех категорий граждан, в том числе маломобильных и родителей с колясками. В ходе работ была расширена зона перехода, на котором железнодорожники уложили резинокордовое покрытие, установили новые знаки безопасности, освещение и систему звукового оповещения о
12.10.2022 11:40
С новосельем!
На прошлой неделе в Сычевке состоялось радостное событие — семь молодых врачей, в том числе выпускников Смоленского государственного медицинского университета, получили ключи от квартир в доме на улице Бычкова. Он был построен специально для медработников Сычевской межрайонной больницы. Ключи медикам вручил , который лично поздравил их с новосельем. В новом трёхэтажном доме — 6 двухкомнатных
12.10.2022 11:37
Когда откроют мост?
В Смоленской области продолжается работа на Крестовоздвиженском и Фроловском мостах — объектах, завершения ремонта которых с нетерпением ждут местные жители. Темпы ремонта обсудили на совещании, которое провёл с подчинёнными из строительного блока . Глава региона подробно рассказал о том, что происходит на объектах. В Вязьме на Фроловском мосту подрядчик — компания «Мост-СпецСтрой» — проводит бетонирование
12.10.2022 11:33
В диалоге с бизнесом
В регионе мобилизованных обеспечат всем необходимым. Частичная мобилизация остаётся темой номер «один» в новостной повестке по всей стране. В том числе и в Смоленской области. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провёл встречу с региональным бизнес-сообществом, на которой обсуждались вопросы материально-технического обеспечения смоленских призывников, как призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев, участвующих в спецоперации