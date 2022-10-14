В Брасовском районе решил вернуться к работе судья по делу беркутов

Мировой судья в отставке из Брасовского района Сергей Богатиков, который три года назад оправдал обвиняемого по делу беркутов Владимира Иванченкова, решил вернуться в судейское кресло.

Он подал запрос на рекомендацию о назначении его мировым судьей в один из судебных участков района.

В 2019 году Богатиков оправдал жителя поселка Локоть, который стал жертвой несовершенства природоохранного законодательства. Мужчина лечил покалеченных беркутов, и надзорные ограны нашли в его действиях нарушение запрета на содержание краснокнижных птиц в частных домовладениях.

Изначально ему грозил реальный срок. Затем обвинение смягчило запрос до штрафа в 50 тысяч рублей. Однако судья счел, что состава преступления в действиях обвиняемого нет и вынес оправдательный приговор. Что закон оказался недоработан и поставил на грань уголовного преследования людей, которые. наоборот, способствуют увеличению популяции редких птиц, признал и депутат Пинский, который является его автором.

Вот только беркутов, которые тогда изъяли у Иванченкова, спасти не удалось. Лишившись надлежащего ухода, птицы погибли.