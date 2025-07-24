В Брянске 100 баллов по экзамену получили 35 выпускников

Об этом сообщили в управлении образования Брянской городской администрации.

35 выпускников школ города Брянска сдали ЕГЭ по предметам на высшие баллы. 13 человек сдали на 100 баллов русский язык, 11 — по химии, 7 — по литературе, 3 — по обществознанию и 1 — по информатике.

В этом году в областном центре работали 16 пунктов, где экзаменовали более 2 тысяч выпускников.

Самыми популярными предметами для сдачи остается обществознание, информатика, физика, биология, история и химия.

А аттестаты с отличием получили 315 молодых брянцев.