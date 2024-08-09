В Брянске благоустраивают мемориал Игнату Фокину

В Брянске рабочие благоустраивают территорию вокруг мемориала Игнату Фокину на Центральном кладбище. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на финишную прямую вышло благоустройство мемориала над могилой революционера Игната Фокина. В начале лета его останки перезахоронили на аллее Славы центрального городского кладбища.

Специалисты установили памятник, облицевали его гранитными плитами, привезёнными с Урала. На фасадной части установили отлитый из бронзы барельеф Фокина. А с другой стороны разместили отреставрированную памятную табличку. На ней кратко пересказаны основные этапы жизни Игната Фокина.

На этой неделе рабочие планируют доделать дорожку к памятнику и вокруг него. Также рядом высадят десять туй и газонную траву.